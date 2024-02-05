Главный корпус НХТИ в Нижнекамске откроется после капремонта в мае

Главный корпус Нижнекамского химико-технологического института планируют открыть после капитального ремонта в мае 2024 года — в преддверии Дня химика. Об этом на деловом понедельнике" рассказал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

«Я думаю, что где-то в марте-апреле ремонт завершится, надеемся, что в мае мы его откроем официально, в День химика», — пояснил он.

Глава города выразил надежду, что вуз получит финансирование и на обновление корпусов «Б» и «В», а в 2025-2026 годах, с началом реализации проекта кампусов, будет построен кампус с общежитием, столовой и дополнительными учебными корпусами.

«Это будет по сути новый учебный центр. Помимо этого, на базе НХТИ будет создан центр поддержки компетенций — это огромные инвестиции. Это будет кампус мирового уровня», — заявил Муллин.