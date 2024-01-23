В Нижнекамске изменят систему оценивания в школах — у оценок появится «вес»

С нового учебного года в школах Нижнекамска изменят систему оценивания знаний учащихся. В электронном журнале появится инструментарий, который позволит «взвешивать» оценки, в результате чего одни станут иметь большее значение, чем другие. Об этом рассказал накануне начальник Управления образования Нижнекамского муниципального района Айдар Гарифуллин.

«Так, к примеру, оценка за контрольную работу будет иметь большее значение, чем такая же оценка за устный ответ. Данный инструментарий заработает с сентября 2024 года», — цитирует его пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Такой подход к отметкам станет возможным благодаря обновленной информационной системе «Электронное образование РТ», на которую образовательные учреждения республики перевели с 9 января 2024 года.

Подробнее о ситуации с переходом на обновленную платформу можно прочитать в материале «Татар-информа» Ежедневно регистрируется 10–20 тыс. родителей: когда отладят «Электронное образование РТ».