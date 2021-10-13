В Нижнекамске для работы дополнительных пунктов вакцинации привлекут студентов-волонтеров

В Нижнекамске 14 октября будут открыты 6 дополнительных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции, чтобы снять нагрузку с поликлиник. Об этом на брифинге в мэрии Нижнекамска сообщил руководитель Управления здравоохранения по району Сергей Мерясев.

«Стационарные пункты будут раскрыты на базе диспансеров, они будут работать с 8.00 до 18.00. Благодаря поддержке исполкома мы получили шесть морозильных камер. Сейчас расставляем их по стационарным точкам, вечером вакцина будет развезена по точкам, чтобы быть готовыми для приема жителей Нижнекамского района», — отметил докладчик.

Новые стационарные точки будут оборудованы рабочими местами, также задействована большая армия волонтеров — студентов 4-го курса Нижнекамского медицинского колледжа в количестве 90 человек.

«Также будут привлечены порядка 20 фармацевтов — они идут в помощь первичного звена в поликлиники, для улучшения работы регистратур, маршрутизации пациентов и в последующем для доставки лекарственных препаратов для лиц, нуждающимся в амбулаторном лечении», — сказал Мерясев.

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина добавила, что на сегодняшний день открыты восемь пунктов вакцинации и восемь выездных бригад, которые работают по определенному скользящему графику.