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Ру Тат
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Транспорт
21 сентября 2022  04:26
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске из-за ремонта дороги внесены изменения в маршруты автобусов

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В Нижнекамске из-за ремонта дорожного полотна временно перекрыта дорога по проспекту Строителей. В связи с этим внесены изменения в маршрутах №59, 56 и 5 от горбольницы №2 в сторону автовокзала.

На сегодняшний день временно ограничен участок для движения от кольца на пересечении пр. Мира и пр. Строителей по направлению в сторону рынка. 

Маршрут №5 двигается по пр. Мира — Корабельная — пр. Химиков — Аркада — пр. Строителей. Маршрут №59 двигается по пр. Мира 109 — Гайнуллина и далее по маршруту. Маршрут №56 двигается по пр. Мира до конца — Корабельная — Химиков и далее по маршруту. 

«Ограничения будут действовать до окончания строительных работ. Точные сроки пока неизвестны», — рассказали «Татар-информу» в администрации Нижнекамского района РТ.

Сегодня в Нижнекамске ведется реконструкция проспекта Строителей. Из республиканского бюджета на данные работы дополнительно был выделен 1 млрд рублей. Решение о поддержке допсредствами принял Президент РТ Рустам Минниханов после обращения к нему главы Нижнекамского района Рамиля Муллина.

#нижнекамский район
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