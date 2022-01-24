В Нижнекамске ищут водителей на новые автобусы «Вектор»

В Нижнекамске из 50 новых автобусов, поступивших в город в конце декабря — начале января, 36 не могут выйти на городские маршруты. Причиной простоя стал дефицит водителей, рассказал на деловом понедельнике руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Благо сегодня общественный транспорт ездит. К сожалению, мы пока так и не вышли на полную загрузку автотранспорта. Наша задача — запустить транспорт. Автобус уже в 5 часов утра должен быть на линии и перевозить пассажиров до 10-11 вечера», — поставил задачу руководитель.

Городу требуются водители категории D на новые автобусы модели ПАЗ «Вектор». Соискателям обещают полный социальный пакет и официальное трудоустройство. Зарплата водителей начинается от 50 тыс. рублей, кондукторов — от 28 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первые десять автобусов были запущены 30 декабря. Тогда Рамиль Муллин поручил вывести все 50 автобусов к 11 января.