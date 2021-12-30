В Нижнекамске первая партия из 10 новых автобусов вышла на маршруты

В Нижнекамске первая партия из десяти новых автобусов вышла на маршруты города. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.

«Сегодня поистине знаменательный день, который войдет в историю Нижнекамска! Первая партия из 10 новых автобусов, полученных благодаря поддержке Президента республики, вышла на линию! До 11 января все 50 единиц автотранспорта уже появятся на линии — одна из лучших новостей уходящего года!» — написал он.

В пресс-службе Нижнекамского района уточнили, что пока 50 новых автобусов планируется использовать в I квартале 2022 года на старой маршрутной сети, включающей девять маршрутов с интервалом между рейсами до 20 минут. Параллельно будет проведена актуализация потребностей по маршрутам, власти города изучат пожелания пассажиров.

Кроме того, маршруты №5, 5а, 10, 25 и 25а, утраченные в связи с неблагоприятными обстоятельствами, на данный момент будут возвращены на линию.

«На данный момент в Нижнекамске существует проблема нехватки водителей и кондукторов. Всеми силами муниципалитет пытается найти сотрудников, помочь автотранспортному предприятию», — отмечают в администрации района.

Обслуживать новые автобусы будет ООО «НПАТП».