Из индустриального техникума Нижнекамска на СВО передали партию переходников для РПГ-7

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В индустриальном техникуме Нижнекамска запустили производство металлических переходников для ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, необходимых на фронте. Сегодня учебное заведение передало бойцам первую партию изделий.

Переходники изготавливают с помощью токарного станка с числовым программным управлением (ЧПУ), процесс полностью цифровизован. Управляют станком студенты факультета технологии металлообрабатывающего производства и технологии машиностроения.

«Запросили чертежи, ребята передали их, забили в систему, изготовили испытательный вариант и отправили на пробу. После одобрения мы поставили производство на поток, и студенты начали изготавливать изделия на практике», – рассказал директор индустриального техникума Олег Щербаков.

На встрече с учениками ветераны СВО поделились личными фронтовыми историями и рассказали о необходимости таких деталей на поле боя. «А еще на фронте очень нужны переходники на РПГ-7. Они позволяют расширить боевые возможности гранатомета», – отметил ветеран СВО Олег Воронин.

Активист нижнекамского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Давид Хабибуллин добавил: «Мы договорились делать переходники, чтобы помогать бойцам. Дальность и точность снаряда улучшается, и сегодня директор передал первую партию, которую отправим на следующей неделе».

На фронт уже отправлены 20 переходников, в ближайшее время техникум планирует изготовление новых изделий. В учебном заведении подчеркивают, что эта работа стала приоритетной, поскольку фронту такая помощь крайне необходима.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.