В Нижнекамске идет набор водителей на новые автобусы

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске проводится набор водителей и кондукторов автобусов на городские маршруты. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Городу требуются водители категории D на новые автобусы модели ПАЗ «Вектор». Соискателям обещают полный социальный пакет и официальное трудоустройство.

Заработная плата водителей начинается от 50 тыс. рублей, кондукторов – от 28 тысяч рублей.

Телефон для справок 8 (8555) 43-07-17, e-mail mku.cdop@yandex.ru.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске первая партия из 10 новых автобусов вышла на маршруты.