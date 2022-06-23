В Нижнекамске и Челнах ограничат движение автотранспорта в День молодежи

25 июня в Нижнекамске перекроют дороги в поселке Красный Ключ. Мера принимается на время проведения праздничных мероприятий ко Дню молодежи, сообщается в Telegram-канале администрации Нижнекамского района РТ.

С 17.00 до 23.00 будет ограничено движение вдоль городской набережной: от верхней парковки около торгового центра «Рамус» до поворота на село Пробудиловка, кроме маршрутных автобусов в сады-огороды.

«Убедительно просим всех воздержаться в этот день от передвижения на личном автотранспорте. В случае крайней необходимости автотранспорт может проехать через внутреннюю автодорогу поселка Красный Ключ — село Пробудиловка, а для переезда в сады-огороды — воспользоваться дорогой через Майдан», — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 22.00 до 23.00 по Каме в районе набережной ограничат движение для любого вида водного транспорта из-за запуска салюта. Администрация просит всех владельцев водно-моторного транспорта не приближаться на расстроение ближе ста метров к месту запуска салюта.

В этот же день, 25 июня, в Набережных Челнах предполагается ограничение движения с 13.00 до 23.30. На это время перекроют проспект Хасана Туфана в обоих направлениях на участке от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и по улице Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как отметят День молодежи в крупных городах Татарстана: Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.