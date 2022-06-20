Niletto в Казани, Gayazovs Brothers в Челнах: как отметят День молодежи в Татарстане

В Казани в День молодежи споют «Любимку», а в Набережных Челнах прозвучат хиты «Малиновая лада» и «Пошла жара». Программу торжеств, а также меры поддержки молодежи обсудили сегодня на совещаниях в мэриях крупных городов Татарстана.

В Челнах проведут фестиваль граффити и гонки на квадрокоптерах

В Набережных Челнах День молодежи будет отмечаться 25 июня. Ожидается, что в празднике примут участие 150 тыс. молодых людей. О подробностях масштабного мероприятия рассказал замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

В этом году праздник состоится на территории от проспекта Чулман по проспекту Хасана Туфана до Майдана парка «Прибрежный».

С 16.00 начнет свою работу интерактивная площадка «Молодежный квартал», на которой жители и гости города посетят развлекательную сценическую площадку, здесь выступят кавер-группы и авторы-исполнители Автограда, а также городскую выставку open space market — площадку молодых дизайнеров Татарстана. Основой является выставка-продажа уникальной дизайнерской одежды, украшений, натуральной косметики, предметов интерьера и декора.

Параллельно для всех желающих будут действовать творческие мастер-классы; городской фестиваль иммерсивного театра «Погружение» — постановки будут представлены молодежными и студенческими театральными командами нашего города.

В этот же день состоится первый городской фестиваль «Лэнд-Арт» — уникальный проект, который показывает людям новое и популярное искусство работы с природным материалом посредством создания арт-объектов. Команды-участники соберут пять арт-объектов, которые потом украсят общественные пространства города.

Предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны

Помимо этого, будет работать интерактивная городская лаборатория «У.Р.Б.А.Н. соцлаб»: под руководством молодого социолога жителям и гостям праздника предложат поразмышлять над тем, какой он «Наш город», и каким должен стать «Город мечты».

«Откроется и площадка проекта „Drone Team #Гренада“. В рамках празднования Дня России в парке „Гренада“ команда проекта провела большой фестиваль, который пришелся по вкусу челнинской молодежи. На фестивале Дня молодежи спортсмены по направлению „гонки на дронах по мобильной трассе“ продемонстрируют свои навыки управления квадрокоптерами», — отметил спикер.

Фото: предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны

Спортивное направление будет представлено несколькими зонами: «Велофест» — площадка от актива работающей молодежи, организованная совместно с предприятиями и организациями Челнов (АО «Ремдизель», ПАО «КАМАЗ», Автошкола «КАМА», ОАО «РИАТ»), и площадка спортивно-развлекательного центра doaflip, который был открыт в городе в 2020 году. На площадке праздника ребята поделятся своим мастерством и организуют показательные выступления своих мастеров.

С 17.00 на майдане парка «Прибрежный» челнинцев и гостей города ждет концертная развлекательная программа. Современную музыку и праздничное настроение гостям праздника обеспечат победители творческих конкурсов и фестивалей, проектов «Голос Челнов 2.0», финалисты фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Студенческая весна».

Также будет организовано выступление продюсерского центра «Планка мьюзик», вокальных и хореографических студий, показательные выступления спортсменов, показ молодежной моды.

Праздничную программу откроет технический блок, в рамках которого состоится парад мото- и автоклубов Фото: официальная группа администрации Набережных Челнов в соцсети «ВКонтакте» vk.com/nabchelnyofficial

Праздничную программу откроет технический блок, в рамках которого состоится парад мотоклубов «Наиком» и «Ночные волки», автоклубов Тор Cars, «Покатушки 4 на 4». Также состоятся показательные выступления воспитанников команды «КАМАЗ-мастер Юниор» (карты, багги), экстрим-шоу от команды «КАМАЗ-мастер» и лидеров автоклуба Тор Cars.

В программе праздника также запланирован молодежный фестиваль «Челны Dance», команда-победитель получит кубок и будет награждена ценными призами. Тема Года цифровизации в Республике Татарстан отразится в исполнении участниками фестиваля танцевальных связок по современным направлениям и стилям танца. В Год народного искусства и культурного наследия народов России участники фестиваля представят попурри на темы русских и татарских народных мелодий.

Традиционно участники праздничной программы поприветствуют выпускников школ города.

Фото: предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны

Главными звездами Дня молодежи в Набережных Челнах станут братья Тимур и Ильяс Гаязовы — Gayazovs Brothers — исполнители хитов «Малиновая лада», «Пошла жара», «Я, ты и море» и многих других.

Завершит праздничную программу Energy-дискотека. Диджеями станут специально приглашенные артисты, DJ, МС и знаменитые ведущие шоу «JOYстики» на радио «Energy город Москва» Богдан Кантемиров и Роман Миронов. Кульминацией и украшением «Дня молодежи» станет праздничный салют, который прогремит в 22.00.

Безопасность и охрану общественного порядка будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов, молодежные студенческие службы безопасности, добровольные народные дружины.

С 13.00 до 23.30 предполагается ограничение движения по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на участке автомобильной дороги от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и по улице Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

Рамиль Халимов: «Ежегодно в празднике задействовано более 300 организаторов, 2 тыс. участников и 150 тыс. зрителей» Фото: © nabchelny.ru

«Уважаемые участники совещания, популярность этого праздника чрезвычайно высока — он служит мощным стимулом для активизации достижений молодых людей. Ежегодно в празднике задействовано более 300 организаторов, 2 тыс. участников и 150 тыс. зрителей», — обратился к участникам совещания Халимов.

По словам спикера, на 1 июня в городе проживает более 144 тыс. молодых людей в возрасте до 35 лет, что составляет около 30 % от общего количества жителей города.

Хедлайнером Дня молодежи в Нижнекамске станет певица Ханна

О том, как пройдет празднование в Нижнекамске, «Татар-информу» рассказали в пресс-службе муниципалитета. Мероприятия пройдут в экстрим-парке «Айда» и на набережной поселка Красный Ключ 25 июня.

В этом году гостей и жителей Нижнекамска ждет насыщенный фестиваль: площадки музыки, экстрима, арта и другие крутые развлечения, а хедлайнером фестиваля станет известная среди молодежи певица Ханна.

Источник: пресс-служба Нижнекамского района РТ

До 23 июня проходит регистрация участников на открытые соревнования по воркауту, по экстремальным видам спорта «Скоростные заезды на памп-треке» и BMX Street Contest.

Кроме того, специалисты «Ковра» организуют точку тактильного рисования, которая будет работать с 15 часов в зоне отдыха у экстрим-парка «Айда».

С 17.00 на набережной Красного Ключа откроются четыре площадки: кастомизация одежды, фотостанция, точка молодости, а также граффити-джем. Небольшой национальный перфоманс разрядит обстановку перед концертом молодых исполнителей, который начнется в 19.00, плавно переходя к награждению представителей молодежи.

В 20.30 на разогреве у певицы Ханны выступит местная группа Frend, исполняющая песни собственного сочинения и каверы в стиле инди-рок. Финалом праздника станет салют над набережной, который прогремит в 22.30.

В честь празднования Дня молодежи в Нижнекамске предприятие «Горэлектротранспорт» увеличит время работы подвижного состава маршрута № 2. Чтобы горожане комфортно доехали после праздника, в следующую субботу работа маршрута будет продлена до 23.40. Также будет увеличено число автобусов, а интервал между ними составит не более десяти минут.

Главной площадкой во время празднования Дня молодежи 26 июня в Казани станет экстрим-парк «Урам» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Главной звездой праздника в Казани станет певец Niletto

Главной площадкой во время празднования Дня молодежи 26 июня в Казани станет экстрим-парк «Урам», где будут организованы множество площадок — образовательные, ярмарки вакансий, мастер-классы по экстремальным видам спорта, фестиваль граффити, а также всероссийский фестиваль «Уличная классика», где запланирован образовательный блок с семинарами, воркшопами от лидеров субкультурных сообществ. Также пройдут публичные защиты проектов на тему уличной культуры.

Также жителей и гостей Казани ждут танцевальные баттлы, интеллектуальный квиз, поэтический слэм, стенд-ап, масштабная концертная программа. Помимо этого, с 10.00 до 20.00 у моста «Миллениум» уличные художники будут создавать две масштабных стрит-арт-инсталляции на опорах моста. Также пройдет открытый скетч-баттл художников. В это же время — с 10.00 до 20.00 — на Кремлевской набережной будут работать фудкорты со стритфудом.

Хедлайнером назначен известный певец Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хедлайнером назначен известный певец Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, который в прошлом году приезжал на День молодежи в Набережные Челны. В репертуаре исполнителя известные хиты — «Любимка», «Если тебе будет грустно», «Ты такая красивая» и другие. Niletto выступит в промежутке с 17.30 до 18.30.

Кроме него на сцену выйдут МС Сенечка, BigBow, noor, Хаким, Sasha and the Lands, ЙОЛО, Molox, SAPA13 и Ralfkon.

Вход на мероприятия будет по предварительной регистрации. Это нужно для того, чтобы Минмолодежи РТ было на связи со своей аудиторией и понимала их текущие запросы.

«Соцпрограммы помогают молодым семьям Казани сбываться мечтам о собственном жилье»

Не только активности для молдежи, но и меры поддержки обсуждались сегодня на деловом понедельнике Казани. О нововведениях в этой области рассказал начальник Управления жилищной политики Казани Ренат Шамсутдинов.

Ренат Шамсутдинов: «За два года реализации программы 1082 молодые семьи Казани стали участниками программы социальной ипотеки Фото: kzn.ru

Спикер отметил, что на сегодняшний день программа социальной ипотеки наиболее востребована, а в июле 2020 года благодаря решению Президента РТ Рустама Минниханова помимо работников бюджетной сферы, в программе могут принять участие молодые семьи (в том числе неполные семьи и семьи без детей), в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет.

«За два года реализации программы 1082 молодые семьи Казани стали участниками программы социальной ипотеки, более половины из них уже осуществили выбор квартир и отпраздновали новоселье», — отметил спикер.

При участии в программе совокупный уровень обеспеченности общей площадью на одного члена семьи-заявителя должен составлять менее 18 квадратных метров. Также молодая семья должна иметь постоянную прописку в Казани (если речь идет о покупке квартиры в столице РТ), у членов семьи не должно быть обязательств по выплате стоимости ранее приобретенного жилья по федеральным и республиканским программам.

Документы на участие в программе принимаются в администрации районов Казани, после постановки на учет молодые семьи заключают договор социальной ипотеки в межрегиональном представительстве Госжилфонда РТ. Далее семья вносит первоначальный взнос не менее 10% от стоимости квартиры.

«Необходимо отметить, что стоимость 1 кв. метра жилья составляет 56,2 тыс. рублей, что в разы ниже рыночной. Так, стоимость двухкомнатной квартиры площадью 52 кв. метра — 2,9 млн рублей. Льготная стоимость жилья с отделкой и предоставление 200 тыс. рублей в счет оплаты при рождении ребенка помогает сбываться мечтам о собственном жилье. А при рождении двух детей и использовании материнского капитала стоимость квартиры сокращается на треть и составит не более 2 млн рублей с рассрочкой платежа до 28 лет под 7% годовых», — добавил Ренат Шамсутдинов.

В программе могут принять участие молодые семьи (в том числе и семьи без детей), в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заявка по выбору квартиры формируется на сайте Госжилфонда РТ. С момента подачи документов до получения ключей от квартиры проходит в среднем два месяца. Нередко семья получает возможность заселиться в квартиру уже через месяц. При этом квартиры не требуют финансовых вложений и время на ремонт, так как сдаются в чистовой отделке.

Молодые семьи также могут улучшить свои жилищные условия в рамках программы «Жилье горожанам». Стоимость жилья, предоставляемого участникам этой программы, выше соципотечной, но на 20% ниже рыночной. Если в программе соципотеки могут принять участие только бюджетники и молодые семьи, то в «Жилье горожанам» — все жители Казани. В этом году по данной программе в микрорайоне Юдино возведен многоквартирный дом. В общей сложности за 14 лет реализации программы ее участниками стали около тысячи семей.

Также в семьях, где супруги моложе 36 лет и обеспечены общей площадью жилья менее 12 кв. метров на одного члена семьи, могут участвовать в целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Казани». Участники программы могут получить социальную выплату на приобретение квартиры и строительство дома в размере 30-35% от расчетной стоимости жилья и погашение имеющегося ипотечного кредита, если на момент оформления ипотеки семья была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. С 2012 году безвозмездную субсидию получили около 350 семей Казани.