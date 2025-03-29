В Нижнекамске фонд «Защитники Отечества» помогает вернувшимся бойцам и их семьям

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Государственный фонд «Защитники Отечества» продолжает работу с демобилизованными военнослужащими и теми, кто получил ранения в ходе специальной военной операции. Специалисты помогают оформлять документы и льготы, направляют на медицинскую реабилитацию и содействуют социальной адаптации после службы.

«По позициям отработали «Грады», меня зацепило осколком в руку…» – вспоминает Сергей Файзуллин.

Руку удалось спасти благодаря быстрой реакции сослуживцев и профессионализму врачей. Сергей был мобилизован в 2022 году и служил в штурмовой роте. Ранение он получил в начале января этого года, перенес уже пять операций и сейчас готовится к следующей, которая пройдет в Казани.

«Осколок ушел на вылет, в локоть вставили железную арматуру и собрали на пластинах», – рассказывает он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В начале февраля мужчина вернулся в Нижнекамск после лечения в госпитале. Сейчас он продолжает восстановление в домашних условиях, ему помогают жена и двое детей. Он выполняет упражнения для укрепления руки, а врачи дают положительные прогнозы.

«Буду надеяться, что разработается, а то планов много, работать надо как-то», – говорит Сергей Файзуллин.

В фонде «Защитники Отечества», куда он обратился сразу после возвращения, ему помогли оформить документы для получения инвалидности и статуса ветерана СВО. На днях ему вручили соответствующее удостоверение.

«Это удостоверение дает льготы. Например, скидку 50% на оплату коммунальных услуг. Также оно приравнивает ветеранов СВО к ветеранам Великой Отечественной войны и действует на всей территории России», – пояснила социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Земфира Газизова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Фонд оказывает помощь не только демобилизованным военнослужащим, но и семьям бойцов. Специалисты помогают с трудоустройством, получением образования, предоставляют психологическую поддержку и направляют на медицинскую реабилитацию. Главная задача – обеспечить ветеранам и семьям погибших военнослужащих всю необходимую государственную поддержку.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.