В Нижнекамске для автобусов выделят отдельные полосы

В этом году в Нижнекамске запустят пилотный проект и начнут тестировать полосы для автобусов. Соответствующая разметка появится на нескольких улицах, заявил на деловом понедельнике мэр города Рамиль Муллин.

«В этом году мы пилотно на некоторых улицах начинаем делать разметку для автобусов и установку видеокамер именно для контроля движения общественного транспорта. Нужно проработать вопрос, чтобы в эту цепочку вошли и вахтовые автобусы. Другого варианта развития общественного транспорта как альтернативы личному, к сожалению, у нас нет», — поручил руководитель муниципального образования.

Муллин вновь призвал руководство промпредприятий «пересадить» своих работников с личного транспорта на вахтовые автобусы.

Напомним, в начале этого года Рамиль Муллин заявил, что Нижнекамск будет постепенно переходить на автобусы большой вместительности, так как существующие машины не вмещают весь пассажиропоток.

Муллин также поделился своим видением механизма работы общественного транспорта.

«Наши задачи — это маршруты с пяти часов утра до одиннадцати вечера. Это я для себя вижу, может быть, в последующем и до 12 ночи. Интервал движения в час пик должен составлять 10–15 минут, в другие часы — не более 20–25 минут», — обозначил он.