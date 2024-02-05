Муллин: Нижнекамск будет поэтапно избавляться от маршруток

Нижнекамск будет постепенно переходить на автобусы большой вместительности, так как существующие машины не вмещают весь пассажиропоток. За год он увеличился до 7 млн человек. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава города и Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Мэр напомнил, что в рамках бюджетного кредита, который был получен в этом году при поддержке Президента России Владимира Путина, Нижнекамск получил девять автобусов большой вместимости.

«Наши автобусы „ПАЗ Вектор“ уже не вмещают большое количество пассажиров, поэтому поэтапно будем переходить на автобусы большой вместимости. На этой неделе максимально постараемся завершить работы по оформлению этих автобусов и запустить их на те маршруты, которые требуют большой вместимости. Нас радует, что сегодня этому вопросу начали уделять внимание», — заявил Рамиль Муллин.

Глава напомнил, что этот вопрос обсуждался и на итоговом заседании коллегии Миндортранса РТ с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Рустам Нургалиевич обозначил, что если мы по дорожному строительству пошли далеко, то в части развития общественного транспорта пока очень много нареканий. Благо по городу у нас есть неплохой задел, но еще, конечно, далеко до совершенства», — обозначил он.

Муллин также поделился своим видением механизма работы общественного транспорта. «Наши задачи — это маршруты с пяти часов утра до одиннадцати вечера. Это я для себя вижу, может быть, в последующем и до 12 ночи. Интервал движения в час пик должен составлять 10–15 минут, в другие часы — не более 20–25 минут», — обозначил он.