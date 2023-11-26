В Нижнекамске дети бойцов СВО расписали деревянные спилы в Мастерской елочной игрушки

В Нижнекамске продолжает свою работу Мастерская елочной игрушки — этот социальный проект ориентирован на детей, чьи отцы являются участниками специальной военной операции. На этот раз вместе со сказочным Эльфом и волшебником-Магом дети расписали деревянные спилы и прошли школу химических опытов.

«Мы считаем, что очень важно оказать именно моральную поддержку мамам с детьми, потому что приближается Новый год, новогоднее настроение, а папа у них находится в зоне боевых действий. Ребята приходят к нам с большим удовольствием», — рассказала «Татар-информу» заведующая методическим отделом Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Румия Сахабова.

В эти выходные дети погрузились в сказочную атмосферу. В волшебной школе ребята узнали, какие бывают химические реакции, как можно надуть шарик с помощью уксуса и соды.

«Конечно же, все было безопасно. Ребятам очень понравилось. Они получили не только веселое настроение, но и определенные знания в области химии», — отметила собеседница агентства.

Во второй части встречи ребята расписывали спилы березы. Это достаточно необычная техника.

«Все дети ни разу не занимались таким, не работали с акриловыми красками и со спилами дерева, поэтому они получили очень хороший опыт. Каждый из них на удивление проявил очень хорошие способности художника. Все разобрались с красками, и каждый расписал по два спила и по одному спилу Эльф подарил ребятам, чтобы они сделали такую же игрушку, но уже дома, в домашних условиях вместе с мамой. Каждая игрушка была украшена яркими бусинками, шнурками и упакована в красивую упаковку. Теперь дети легко смогут удивить гостей в новогодние праздники, показав талант с проведением магических фокусов и опытов. А елку еще долгие годы будут украшать игрушки, расписанные с любовью и теплом души», — поделилась заведующая.

В декабре ребята будут учиться делать игрушку из бросового материала с использованием шишек, корицы и апельсинов. Также запланирована роспись имбирных пряников.

«Мастер-классы не повторяются. Они абсолютно уникальны, и мы очень рады, что к нам приходят дети, что наш проект получил положительный отклик. Дети приходят с большим удовольствием, и мамы тоже очень хорошего мнения. Я считаю, что это очень хорошая поддержка именно мам, потому что мы помогаем создать хорошее настроение ребятам, и мамы тоже нас в этом поддерживают», — заключила Румия Сахабова.

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