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Общество 30 января 2024 13:26

В Нижнекамске десятки домов остались без горячей воды из-за ремонтных работ

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В Нижнекамске несколько десятков домов остались без горячей воды из-за ремонтных работ на основной трассе. Об этом сообщает городской водоканал в своем Telegram-канале.

Отключение затронуло здания, расположенные по следующим адресам:

ул. Гагарина, 29, 31, 35, 35а, 37, 41, 41а и 45;
ул. Кайманова, 6, 8, 12, 14, 16, 18 и 18а;
пр. Строителей, 4а, 4б, 6, 6б, 8, 8а и 8б;
ул. Студенческая, 8, 8б, 10, 10б, 12 и 14;
пр. Мира, 89 и 95;
пр. Шинников, 44, 48, 50 и 54;
ул. Менделеева, 26;
ул. Чулман, 15 и 17;
ул. Сююмбике, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42.

В большинстве домов горячей воды не будет ориентировочно до 17 часов сегодняшнего дня. В зданиях по улицам Чулман и Сююмбике ее подачу предполагается возобновить в 16 часов.

Возможно продление отключения. Пока горячую воду в 10.50 подали только в дом №51 по проспекту Химиков и дома №30/49 и 32 по проспекту Строителей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Нижнекамска запросили 3,8 млрд рублей у РФ на реконструкцию водоснабжения.

#нижнекамск #отключение воды
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