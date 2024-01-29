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Власти Нижнекамска запросили 3,8 млрд рублей у РФ на реконструкцию водоснабжения
На решение проблемы тепло- и водоснабжения в Нижнекамске понадобится 3,8 млрд рублей. Для этого власти города планируют взять бюджетный кредит. Как может быть решена давнишняя проблема, на деловом понедельнике в Доме Советов рассказал глава района Рамиль Муллин.
«26 января у нас состоялась рабочая встреча с Игорем Ивановичем Шуваловым (председатель «ВЭБ.РФ» – прим. Т-и), на которой мы презентовали проект возможности участия в ВЭБ.РФ. Ранее проект был презентован Раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу [Минниханову]», — поделился мэр города.
Муллин также заявил, что город «заявляется» на 3,8 млрд рублей — это только вопрос тепла и горячего водоснабжения, без водоотведения.
«Даже при выделении дополнительных средств потребуется минимум три года, чтобы их освоить. Это очень серьезная работа. Но мы ищем, как минимальными возможностями достичь максимального эффекта», — отметил градоначальник.
Муллин напомнил, что ситуация в городе непростая, ежедневно на теплотрассах случаются порывы.
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