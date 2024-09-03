В Нижнекамске часть домов почти на две недели осталась без горячей воды

В части домов Нижнекамска почти на две недели отключили горячее водоснабжение. Об этом сообщает телеканал «НТР 24».

Горячую воду отключили сегодня в 8.30 утра, а возобновят ее подачу только в 17.00 15 сентября, проинформировали в администрации Нижнекамского района РТ.

Причиной временных неудобств станет капитальный ремонт соединительных трубопроводов теплосети на улице Тукая.

Отключение затронуло дома, расположенные по следующим адресам: пр. Строителей, №1, 1а, 3, 3а, 3б и 3в, ул. Тукая, №1, 3, 5, 5а и 7, ул. Вокзальная, №2а.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске на экстренный ремонт теплосетей направили еще 700 млн рублей. Окончательно возобновить горячее водоснабжение в городе руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов пообещал после завершения этих работ.