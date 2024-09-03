В Нижнекамске на экстренный ремонт теплосетей направили еще 700 млн рублей

В Нижнекамске ведутся работы по замене 12 километров тепловых сетей и 5 километров сети горячего водоснабжения, внеплановые инвестиции составляют 700 млн рублей. Об этом рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Роман Булатов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Для исправления ситуации [с износом труб] прямо сейчас с компанией „Татэнерго“ проводим <...> экстренный ремонт, меняем 12 километров тепловых сетей на 22 участках и 5 километров сетей ГВС, ремонтируем 35 ЦТП (центральных тепловых пунктов). Сумма внеплановых инвестиций — 700 млн рублей», — пояснил руководитель исполкома.

При этом Булатов констатировал, что износ тепловых сетей в городе крайне высок — в среднем примерно 70%, но многие участки изношены на 100%, а система теплоснабжения в целом «признана ненадежной».

Вместе с тем чиновник заметил, что на данный момент в 70% случаев горячую воду в Нижнекамске отключают именно из-за экстренных работ по замене тепловых сетей. В 25% случаев причиной отключений становятся порывы после опрессовок в рамках подготовки к отопительному сезону, тогда как на аварийные отключения приходится только 5%.

В связи с этим он постарался успокоить горожан. «<...> если по состоянию на прошедшую пятницу отключено было 371 МКД (многоквартирных домов — прим. Т-и), то по состоянию на утро сегодня (2 сентября — прим. Т-и) — 256 МКД. Окончательно подачу ГВС восстановим после 20 сентября, когда подойдёт к завершению экстренный ремонт теплосетей (за исключением аварийных случаев)», — заверил Булатов.

Впрочем, руководитель исполкома уточнил, что кардинально решить проблему с поставкой горячей воды можно только путем перехода на индивидуальные тепловые пункты, которые пока установлены в 15% домов города. Подобная программа активно обсуждается с новым владельцем тепловых сетей — компанией «Татэнерго», но она оценивается в 2,5 млрд рублей.