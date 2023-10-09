В Нижнекамске без отопления остаются 60 многоквартирных домов

На данный момент в Нижнекамске примерно 60 домов остаются без отопления. На деловом понедельнике глава муниципалитета Рамиль Муллин поручил подать тепло во все дома города и района в течение трех суток.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов перечислил причины, по которым некоторые дома города остаются без тепла.

«В основном это связано с внутридомовыми системами отопления, их нужно приводить в порядок. Также есть нарушение на сетях — где-то прорывы, где-то проблемы в задвижках и так далее. Сейчас активно идет работа над их устранением, в течение недели во все дома тепло подадим», — отметил чиновник.

В целом, отметил спикер, в этом году подача тепла идет более эффективно. «Сказался резкий перепад, мы могли бы пустить раньше, чтобы выявить прорывы и нарушения, но узлы погодного регулирования не позволяют нам в теплую погоду подавать тепло в дома», — объяснил ситуацию руководитель исполкома.

Рамиль Муллин поручил решить этот вопрос в течение трех дней, так как уже в ближайшие дни ночью прогнозируют от 0 до 2 градусов.

«Нужно сообщать в Министерство жилищно-коммунального хозяйства. У нас по статистике очень много прорывов, хотя их в реальности еще больше. Состояние наших сетей — одна из самых главных проблем города. Нам нужно сделать все, чтобы войти в республиканские и федеральные программы, чтобы двигаться в части обновления. Пока состояние сетей и возможности вхождения в программу туманны, но мы по этому направлению двигаемся, рассматриваем эти вопросы на уровне республики», — прокомментировал Муллин.

Мэр также призвал структуры, которые контролируют эту работу, действовать на опережение. «Ограничения тепла должны быть минимальными и с полным информированием населения», — отметил Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов на субботнем республиканском совещании призвал контролировать пуск тепла и следить за состоянием дымоходов.