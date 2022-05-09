В Нижнекамске 9 Мая встретили парадом Победы и торжественным митингом

В Нижнекамске сегодня состоялся парад по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. С утра тысячи горожан пришли к Вечному огню почтить память погибших в войне, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Мероприятие состоялось при участии почетных гостей — ветеранов, тружеников тыла, детей войны, а также заместителя Премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова и руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина.

Перед участниками митинга выступила бывшая узница фашистских концлагерей Альбина Дыранова. Она отметила, что в этот день в каждой семье вспоминают события той войны, чествуют героев, вспоминают погибших. «9 Мая — это наша память, бередящая сердце. Прошло 77 лет, но слышится эхо войны. Я обращаюсь к молодому поколению: любите свою Родину, будьте патриотами России и достойными своих дедов и прадедов», — произнесла она.

Рамиль Муллин напомнил, что победа в Великой Отечественной войне далась дорогой ценой. «Мы всегда будем помнить подвиг, который совершили наши отцы и деды, наши прадеды! Каждого солдата, прошедшего дорогами войны, каждого, кто работал в тылу», — отметил в своем выступлении глава исполкома Нижнекамского района.

Он призвал всех нынешних и будущих защитников Отечества быть достойными подвигов отцов и дедов, ведь их судьбы, их преданность Родине — это настоящий пример.

От имени Президента Татарстана нижнекамцев поздравил с Днем Победы Альберт Каримов. Он зачитал поздравление Рустама Минниханова, в котором тот напомнил, что каждый житель Татарской АССР внес свой весомый вклад в священное дело разгрома фашизма.

Затем все собравшиеся почтили память погибших в годы войны минутой молчания и тройным залпом. К подножию монумента Победы возложили цветы, а в небо выпустили 77 голубей как символ мира.

Дальше состоялась самая яркая часть праздника — парад Победы. Перед выходом знаменной группы, в которой кадеты несли флаги России, Татарстана, Нижнекамска и копию Знамени Победы, перед гостями праздника выступили дошкольники, одетые в военную форму. Дети прошли маршем по плацу.

Затем перед гостями мероприятия прошли кадеты, представители силовых структур, школьники и студенты. Наряду с юношами среди марширующих присутствовали и девичьи взводы. Окончание парада ознаменовалось песней «Салют, Победа!».