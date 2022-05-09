«Вершина величия нашего Отечества»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы

День Победы многонационального советского народа в Великой Отечественной войне – это немеркнущий, поистине всенародный праздник. Такие слова привел Президент Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении татарстанцам.

«Минуло уже семьдесят семь лет с того незабываемого весеннего вечера 9 мая 1945 года, когда в небе над нашей Отчизной мирным раскатистым громом прогремел долгожданный победный салют, ознаменовавший собой окончание самой кровопролитной, жестокой и бесчеловечной войны. Вряд ли когда-нибудь ещё в прошлом миллионы людей испытывали столь возвышенную, нескрываемую радость, так искренне и горячо благодарили воинов-освободителей, отстоявших честь и независимость Родины.

Великая Победа – это историческая вершина величия нашего Отечества, нетленный символ твёрдости и стойкости народного духа, яркий пример торжества правды и справедливости над силами зла и беззакония. Будучи неразрывно связан с прошлым, настоящим и будущим нашей страны, День Победы прочно запечатлён в памяти послевоенных поколений, зримо воплощён в бронзе и граните многочисленных памятников, названиях городов, сёл и улиц, экспозициях музеев и панорам.

Вторая мировая война явилась наистрашнейшей катастрофой в истории человечества, нанеся невосполнимый ущерб многим государствам и народам. Но самые большие разрушения и людские потери она принесла нашей стране, придя в каждый дом, в каждую семью.

И сегодня, празднуя свою славную победу, мы прежде всего преклоняемся перед теми, кто сгинул в чудовищном горниле войны, героически защищая от нацистов родную землю и весь мир, теми, кто погиб под варварскими бомбёжками и обстрелами, был уничтожен в концлагерях, умер голодной смертью в блокадном Ленинграде. Мы вспоминаем тех, кто страдал от ужасов оккупации, вынужден был покинуть свой дом и стал беженцем, отдаём должное детям войны и инвалидам.

Свыше семисот тысяч наших земляков с оружием в руках защищали Родину: более половины из них не вернулись домой. Не все из них удостоились высоких наград, но каждый внёс свой весомый вклад в священное дело разгрома фашизма. Золотыми буквами вписаны в историю Великой Победы имена Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина, Николая Столярова, Фарида Фаткуллина, Бориса Кузнецова, Гази Загитова, Михаила Симонова и многих других татарстанцев.

Огромной благодарности заслуживают также наши неутомимые труженики тыла, ковавшие в заводских цехах грозное оружие победы и снабжавшие сельскохозяйственной продукцией сражающуюся страну. Одним из весомых признаний их подвига стало присвоение столице Татарстана Казани заслуженного звания «Города трудовой доблести».

В наше непростое время особенно важно следовать идеалам, завещанным нам поколением победителей. Сегодня татарстанцы – внуки и правнуки ветеранов – честно выполняют свой воинский долг, отстаивают интересы нашего многонационального Отечества, в том числе в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Убеждён, что каждый из них осознаёт ту высокую степень ответственности, которая возложена на нас самой историей.

Итоги Великой Отечественной войны вселяют уверенность в неотвратимость наказания для всех, кто насаждает “коричневую” нацистскую идеологию, в какие бы светлые “одежды” они не рядились, кто попирает неотъемлемые права и свободы граждан, разжигает ненависть и вражду между народами. Уверен, что, как и в победном 1945-м, история сделает свой справедливый, единственно правильный выбор, вновь доказав, что абсолютному злу, каковым является нацизм, не должно быть места в современном мире.

Сердечно желаю ветеранам войны и труда здоровья и благополучия, а всем наследникам боевой и трудовой славы нашего народа-воина, народа-труженика новых успехов в деле укрепления обороноспособности, экономического и культурного развития страны.

Мира вам, счастья и жизненного оптимизма! С праздником, дорогие друзья! С Днём Победы!» – говорится в тексте поздравления.