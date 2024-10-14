В Нижнекамске 27 многоквартирных домов остаются без тепла

В Нижнекамске без отопления остаются 27 многоквартирных домов. В минувшую субботу эта цифра равнялась 80, в воскресенье — 46. На деловом понедельнике мэр города Рамиль Муллин сообщил, что проблема оставшихся 27 домов будет решена в течение двух дней.

«У нас остаются без тепла 27 многоквартирных домов. К сожалению, ситуация каждый день каждый час меняется, запускаем тепло, начинает рвать сети. Приходится потом обратно закрывать задвижки центральных тепловых пунктов, что произошло, например, в центральной районной больнице. Вчера нам пришлось отключить весь медгородок от тепла. Всю ночь работали ремонтные бригады, откачали воду из подвала и к 2 часам ночи смогли запустить тепло», — рассказал Муллин.

Докладчик поручил ответственным службам ускориться с решением проблемы.

«Надеемся, в течение 2 дней мы сможем закрыть проблемы 27 домов. Но ни у кого не должно быть иллюзий, что мы запустим тепло, а всю зиму не будет никаких проблем», — отметил он.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году в Нижнекамске произошло 800 аварий, в позапрошлом — 400. Причем были аварии на больших магистралях.

«Мы могли замерзнуть, так скажем, целыми кварталами. Спасибо „Водоканалу“, что, несмотря на все сложности, он эту задачу в прошлом году выполнял. Но в этом году такой возможности уже не было, поэтому надеемся на оперативную работу „Татэнерго“, что позволит нам в минимальных временных промежутках запускать тепло», — отметил он.

Сейчас идет ремонт 20,2 км труб. На участках работают 12 бригад из разных городов республики. Работы начались полтора месяца назад.

«Весь город в окопах, везде разрытие. Задача сейчас отремонтировать 20,2 километра труб. Эта работа должна была начаться в апреле и завершиться в сентябре, но тогда не было принято оперативного решения. Спасибо Рустам Нургалиевичу [Минниханову], который дал задачу „Татэнерго“ максимально, имея ресурсы республики, начать работы. Дополнительно было выделено 700 млн рублей. С учетом республиканских и федеральных средств мы в этом году вложили в сети почти 1 миллиард рублей. Это огромные средства», — отметил Муллин.