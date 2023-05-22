В Нижнекамске 132 одиннадцатиклассника претендуют на золотую медаль

В 2023 году претендентами на получение золотой медали являются 132 одиннадцатиклассника. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин.

«Претендентам на получение аттестата с отличием и медали „За особые успехи в учении“, таких в этом году 132 человека, необходимо набрать более 70 баллов по обязательным предметам и успешно сдать другие предметы по выбору. И, естественно, итоговые оценки по всем предметам должны быть пятерками», — пояснил спикер.

Торжественную церемонию чествования учащихся, добившихся высоких результатов в учебе и различных конкурсах, предполагается провести в Парке нефтехимиков 27 мая в 14.00. «Приглашаем всех желающих посетить Фестиваль одаренных детей», — анонсировал Гарифуллин.

В этом году школы Нижнекамска окончат 897 одиннадцатиклассников, что на 170 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Изменений в процедуре проведения экзаменов нет.

«Материалы получают по защищенному каналу, задания распечатывают в аудиториях. Там же, в аудиториях, после экзамена сканируются ответы и направляются в центр обработки. Бумажные бланки упаковываются и пересылаются через сотрудников Росинкас», — напомнил Айдар Гарифуллин.

ЕГЭ будет проводиться в четырех пунктах. Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья организованы пункты в школе-интернате. Для организации проведения экзаменов в 11-х классах привлечены 392 педагогических работника.

«Пожелаем всем выпускникам успехов, родителям — терпения. Уважаемые родители, поддержите своих детей, создайте все условия для спокойной сдачи экзаменов», — посоветовал начальник Управления образования.

Заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников добавил, что последний звонок в школах Нижнекамска прозвенит 25 мая. А уже 26 мая состоится первый единый государственный экзамен. Проведение выпускных вечеров запланировано на 26 июня.

Ранее в исполкоме Нижнекамска рассказали о новшествах при сдаче выпускных экзаменов в девятом классе.