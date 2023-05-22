В исполкоме Нижнекамска рассказали о новшествах при сдаче выпускных экзаменов

В этом году в Нижнекамском районе 9-е классы окончат 2816 учеников, это почти на 150 человек больше, чем в прошлом году. Как будут проходить выпускные экзамены для девятиклассников Нижнекамска, рассказал на деловом понедельнике начальник районного Управления образования Айдар Гарифуллин.

По словам спикера, традиционно экзамены состоятся в специальных пунктах проведения (ППЭ). В этом году открыт дополнительный пункт на базе лицея №38 для девятых классов.

Всего же ОГЭ будут сдавать в десяти ППЭ. Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья организован пункт в школе №12.

Еще одно новшество при проведении экзаменов в 9-х классах — это сканирование ответов детей в пункте проведения.

«То есть сразу после завершения экзамена бланки с ответами учеников сканируются в штабе и направляются по защищенному каналу в республиканский центр на проверку», — пояснил Айдар Гарифуллин.

Чаще всего в качестве предмета по выбору сдают информатику — 1788 человек (65%), далее идут география — 1564 (57%) и обществознание — 840 (30%). В этом году информатика в 9-х классах пройдет только в компьютерной форме.

Для организации проведения экзаменов в 9-х классах привлечены 1028 педагогических работников. Руководителями ППЭ назначены работники образовательных организаций из числа заместителей директоров и учителей.

Аудитории пунктов ОГЭ оснащены ноутбуками для офлайн видеонаблюдения, все пункты имеют стационарные и ручные металлоискатели.

«Ученики на экзамен в обязательном порядке берут с собой паспорт, черные гелевые ручки. Можно взять воду в прозрачной бутылке, шоколадку в нешуршащей упаковке, при необходимости — лекарственные средства. А вот пронос телефона может привести к тому, что ученик может остаться без аттестата», — резюмировал спикер.