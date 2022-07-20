В Елабуге раскрыли причину исчезновения мусорных баков

На нескольких улицах в нижней части города Елабуги изменился механизм сбора мусора. В некоторых дворах частного сектора ввели ведерный сбор отходов – теперь их по расписанию собирает мусоровоз. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

«В течение полугода на определенных улицах убирают контейнеры. Ведерный сбор мусора был введен по предписанию Роспотребнадзора», — пояснила собеседница агентства.

Однако по привычке некоторые жильцы продолжают выбрасывать мусор в прежнее место, и отходы загрязняют окружающую среду. Для предотвращения подобных случаев в городе ввели муниципальный контроль. Для выявления нарушений установили камеры видеонаблюдения: тех, кто выкидывает мусор в неположенном месте, показывают в социальных сетях и проводят с ними «разъяснительные беседы», рассказала начальник пресс-службы.

«К новшеству нужно приспособиться, самодисциплинироваться, но, тем не менее, как показывает практика, трудности временные. Там, где ведерный сбор мусора был введен ранее, люди привыкли», — добавила Сайбель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Пестрецах ликвидировали контейнерную площадку для сбора мусор и ввели мешочный сбор мусора.