В Пестрецах ликвидируют контейнерную площадку для сбора мусора. Накануне на территории села и деревни Уланово был проведен сход граждан по вопросу перехода на мешочный сбор ТКО и сносу контейнерной площадки.

На сходе граждан выступили работники исполкома Пестречинского района, руководитель подразделения «Экосити 116», а также представитель от жителей поселений.

«Жители Уланово и Пестрецов выразили опасения, что мешочный сбор негативно повлияет на обстановку в населенных пунктах, спровоцирует растаскивание мусора собаками в случае несвоевременного забора ТКО с улиц. Также был поднят вопрос о невозможности проезда техники к домам в случае неблагоприятных погодных условий», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Представители служб пояснили, что дороги постепенно приводятся в нормативное состояние по мере устройства инженерных сетей, а мусор будет забираться своевременно согласно установленному графику.

В завершение были приняты решения о переходе на мешочный сбор и сносе контейнерной площадки ТКО.

«Мешочный сбор — это когда люди складывают мусор в мешки и по определенному графику, в определенный день и время оставляют его возле своих домов. График объявляют заранее. Затем по улицам проезжает машина и собирает мусор. Практика показала, что людям удобнее мешочный сбор и он более эффективный. Мусора на улицах меньше, а на контейнерных площадках он разлетается», — уточнила собеседница агентства.