Село Никольское приглашает 5 и 6 марта масленичные гулянья

5 и 6 марта в Лаишевском районе Татарстана пройдут масленичные гулянья. Жителей и гостей района приглашают на доброе прощание с этой зимой.

Как сообщили в администрации, праздник пройдет на двух площадках. Так, 5 марта в 11.00 праздник соберет всех у стадиона школы №2 в Лаишеве. Здесь гостей ждут развлекательная программа, игры, песни, пляски, горячий чай, угощения и традиционные блины.

6 марта в 10.30 Масленица начнется у «Русского подворья» в селе Никольское. Здесь проведут мастер-классы по кузнечному делу и плетению из бересты, расскажут о русских народных традициях. Гостей ждет развлекательная программа, катание лошадях, запряженных в сани, народные гулянья, игры, угощения чаем, блинами, карамельными яблоками.

«Село Никольское — это родина Каравона, здесь Масленица проходит по всем традициям. Это русское село, поэтому традиции здесь бережно чтутся и сохраняются», — рассказала агентству пресс-секретарь Айгуль Амирова.

На Кремлевской набережной в Казани состоится республиканский праздник «Широкая Масленица 2022», о чем ранее сообщал «Татар-информ».