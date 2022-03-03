На Кремлевской набережной состоится республиканский праздник «Широкая Масленица 2022»

5 марта на Кремлевской набережной Казани отметят республиканский праздник славянской культуры «Широкая Масленица — 2022». На набережной откроется ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, пройдут мастер-классы по хождению на ходулях, народным танцам, изготовлению обереговых кукол и памятных монет.

На территории Масленицы можно будет посетить несколько площадок — фольклорную с русскими народными играми и забавами «Потешный луг», конкурсно-игровую, историческую площадку от участников Клуба исторической реконструкции «Путешествие в прошлое», «Поляну кузнецов», где умельцы поделятся своим искусством на мастер-классах по художественной ковке.

Программа включает театрализованное представление, в котором примут участие былинные персонажи, концерт и развлекательно-игровые зоны для детей и взрослых, зимние забавы с розыгрышем подарков.

На главной сцене выступят исполнители фольклорных песен и танцев, театр Петрушки, а также будут показаны основные фрагменты славянской праздничной культуры. Завершится Масленица традиционным обрядом сжигания чучела Масленицы и концертом этно-фолк-группы «Вертоград» из Пензы.

Все гости смогут угоститься блинами, пряниками и другими угощениями. Начало праздника в 13.00, торжественное открытие запланировано на 14.00. Церемония сожжения чучела Масленицы состоится в 16.30.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что хедлайнером на казанской Масленице станет группа «Балаган Лимитед».