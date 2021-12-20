В Нидерландах вводят жесткий карантин из-за омикрон-штамма
Из-за нового штамма коронавируса «омикрон» власти Нидерландов объявляют жесткий карантин. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.
Запланированные спортивные соревнования в стране будут проходить без зрителей, а все учебные заведения закрыты.
Работающим жителям настоятельно рекомендуется перейти в режим удаленной работы и не принимать более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда разрешается принимать у себя до четырех человек.
Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.