В Нидерландах в рождественские каникулы будут действовать антиковидные ограничения

На весь период рождественских каникул власти Нидерландов продлят действие ограничений, введенных для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Школы также будут закрыты досрочно, а ученики уйдут на новогодние каникулы на неделю раньше, 21 декабря.

Новый омикрон-штамм коронавируса 26 ноября выявили у 13 пассажиров, которые прибыли в Нидерланды двумя рейсами из ЮАР.

Тем временем Роспотребнадзор сообщил о создании в России нового теста на выявление варианта «омикрон» у пациентов. Сейчас он испытывается в ЮАР.