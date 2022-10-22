В нескольких городах Германии прошли митинги на фоне энергокризиса

В нескольких городах Германии прошли митинги, протесты были связаны с проявлениями энергокризиса в стране. Об этом сообщает немецкий новостной портал rbb24.

Так, свое несогласие с нынешним положением дел выразили жители Берлина, Дрездена, Дюссельдорфа, Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Штутгарта и некоторых других. Общее количество протестующих достигло 20 тыс. человек.

Среди требований прозвучали адресные льготы для людей с низкими доходами, замораживание арендной платы на жилье, введение налога на богатство и расширение использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.

К демонстрациям призывали альянс Solidarischer Herbst, объединение профсоюзов, социальные и экологические организации, включая Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до 30% граждан Германии не согласны с санкционной политикой Правительства и поставками оружия Киеву.