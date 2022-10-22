Шольц заявил, что до 30% граждан Германии против антироссийских санкций

До 30% граждан Германии не согласны с санкционной политикой Правительства и поставками оружия Киеву. Об этом канцлер Олаф Шольц сказал во время интервью газете Welt am Sonntag, передает ТАСС.

«Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что от 20% до 30% не согласны ни с санкционной политикой, ни с поставками оружия. Среди них избиратели почти всех политических взглядов», — отметил он.

По словам Шольца, он начинает дискутировать с «сомневающимися» и рассказывает о мотивах.

«Того или иного удается убедить, — заявил канцлер. — Очень многие находят правильным осторожный курс правительства».

Он также добавил, что Правительство ФРГ продолжит поддерживать Киев, в том числе в части поставок вооружения.

Ранее Шольц признал, что Президент РФ Владимир Путин никогда не угрожал Берлину эскалацией кризиса на Украине.