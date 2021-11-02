Рейды по «безмасочникам» в Казани: «Я был в маске, только снял на минутку»

Порядка ста человек без защитных масок попались сотрудникам полиции за время вечернего рейда в Казани. Несмотря на неблагоприятную обстановку по заболеваемости Covid-19, люди продолжают пренебрегать мерами безопасности. Какая ответственность грозит за отсутствие маски на лице в общественном месте, читайте в репортаже ИА «Татар-информ».

С рейдом в казанское метро спустились накануне сотрудники патрульно-постовой службы

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

С рейдом в казанское метро спустились накануне сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские проверяли, соблюдают ли жители и гости столицы Татарстана масочный режим в общественных местах. Такие рейды за последние полтора года стали уже традиционными. Между тем до сих пор стражам порядка попадаются те, кто не носит защитные маски, даже несмотря на то, что сейчас заболеваемость новой коронавирусной инфекцией выросла и в стране введен режим нерабочих дней.

Каждый день Минздрав республики сообщает о 175-190 заболевших коронавирусной инфекцией жителей Татарстана, от 7 до 12 человек ежедневно умирают от последствий коронавируса. Роспотребнадзор настоятельно рекомендуют соблюдать ограничительные меры, обязательно носить маску в общественных местах.



Рейд по «безмасочникам» начался в 7 часов вечера в казанском метро. Стражи порядка выбрали станцию метро «Яшьлек», это в Московском районе. Полицейские рассказывают, что именно в метрополитене чаще всего попадаются пассажиры без масок и уже за первые полчаса рейда они остановили пять человек.

Именно в метрополитене чаще всего попадаются пассажиры без масок, и уже за первые полчаса рейда полицейские остановили пять человек Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Первым в руки полицейских попался молодой человек, когда он уже спешил на выход и стянул маску на подбородок. Увидев полицейских, парень пытался незаметно натянуть ее обратно, однако этот жест не остался незамеченным.

«Все время ехал в маске, вот только снял на минутку»

«Всю поездку в вагоне я ехал в маске. Только когда вышел, я стянул ее. Я приспустил ее буквально на пару секунд», – уверял полицейских молодой человек.

Следом за ним стражи порядка поймали еще одного «безмасочника». Он попался им, когда вышел из вагона. Маска у него была стянута на подбородок. Долгие споры с полицейскими результатов не дали, парня отправили на составление административного протокола.

Пассажиров без масок ловили и на входе в метро. Там полицейским попалось гораздо больше нарушителей, чем внутри. Одни при виде полицейских пытались быстро надеть маску, другие же, спрятав лицо, пытались как можно быстрее пройти мимо стражей порядка. Ни тем, ни другим проскочить незамеченными не удалось.

Пассажиров без масок ловили и на входе в метро. Там полицейским попалось гораздо больше нарушителей, чем внутри Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Вы же видели, как я засунул руку в карман за маской. Я вот только собирался ее надеть!» – возмущался казанец.

Мужчину полицейские остановили прямо на входе, и он сразу же начал возмущаться. Говорил, что постоянно заходит в метро и не раз натыкался на проверяющих – претензий никаких не было.

«Я общался с сотрудником полиции. Никаких претензий не было, никогда не останавливали? Я должен находиться в маске, когда прохожу вертушку, а не до нее. Вы неправильно поступаете!» – продолжал возмущаться мужчина.

Маску человек обязан надеть на входе в метро

На самом же деле, надеть маску мужчина должен был перед тем, как зайти в метро. Более того, на входе в метрополитен висит знак, предупреждающий о том, что вход без маски запрещен.

Надеть маску необходимо перед тем, как зайти в метро Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Всего за пару часов рейда сотрудникам полиции попались 15 пассажиров без масок. Если сравнивать с результатами предыдущих рейдов, то число нарушителей заметно уменьшилось. Почти на всех были составлены протоколы, наказания избежали лишь те, кому не исполнилось 18 лет.

«За отсутствие маски нарушителям грозит штраф в размере одной тысячи рублей. Бывает так, что мы ограничиваемся профилактической беседой. Бывает, что человек попадается нам повторно. Наша задача – составить протокол, наказание устанавливается уже судьей», – рассказали полицейские.

Как рассказал на минувшей неделе на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замглавы МВД по РТ Алексей Соколов, только на объектах транспорта сотрудники полиции еженедельно выявляют более 600 нарушений антиковидных требований.

«В связи с обращением Ассоциации АТП в адрес руководства министерства мы усилили контроль в соблюдении масочного режима на общественном транспорте в крупных городах с целью выявления нарушителей», – добавил замминистра внутренних дел.

«За отсутствие маски нарушителям грозит штраф в размере одной тысячи рублей» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Вечерний рейд на «безмасочников» закончился неожиданно. Полицейским попался казанец, который находится в розыске – мужчину ранее задерживали с наркотиками. Его вывели из метро в наручниках и увезли в отдел полиции.