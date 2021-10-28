В нерабочие дни Татарстан примет один матч РПЛ и шесть матчей КХЛ

В предстоящие нерабочие дни, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября, Татарстан примет один матч РПЛ и шесть матчей КХЛ, а также ряд встреч ФНЛ и ВХЛ.

В частности, 30 октября состоится матч 13-го тура РПЛ «Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва). «Ак Барс» в КХЛ проведет три домашних встречи — с омским «Авангардом» (1 ноября), новосибирской «Сибирью» (4 ноября) и «Автомобилистом» (6 ноября).

Нижнекамский «Нефтехимик» примет дома китайский «Куньлунь» (1 ноября), «Авангард» (3 ноября) и «Адмирал» из Владивостока (5 ноября). А в ВХЛ альметьевский «Нефтяник» 31 октября дома сыграет с «Южным Уралом» из Орска, 2 ноября — с «Зауральем» из Кургана, 4 ноября — с «Горняком» из Оленегорска и 6 ноября — с «Челметом» из Челябинска.

Кроме того, 7 ноября в баскетбольной Евролиге казанский УНИКС примет дома столичный ЦСКА. Женская «Казаночка» в женской баскетбольной Суперлиге-1 2 и 3 ноября сыграет на своем паркете с «Нефтяником» (Омск). Волейбольный «Зенит-Казань» 31 октября сыграет дома с «Нефтяником» из Оренбурга, а 6 ноября — с московским «Динамо».

Ватерпольный «Синтез» (Казань) 5 и 6 ноября сыграет в своем бассейне с молодежной командой «Синтез-УОР». Женское волейбольное «Динамо-Ак Барс» 7 ноября сыграет дома с челябинским «Динамо-Метаром». Наконец, футбольные «КАМАЗ» (Набережные Челны) и «Нефтехимик» (Нижнекамск) 6 ноября примут дома в рамках первенства ФНЛ «Олимп» (Долгопрудный) и «Волгарь» (Астрахань) соответственно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что матчи КХЛ и РПЛ во время нерабочих дней пройдут с соблюдением всех эпидемиологических требований.