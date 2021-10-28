Оперштаб рассказал, как в Татарстане будут проходить матчи РПЛ и КХЛ

Матчи Континентальной хоккейной и Российской Премьер-лиги в Татарстане будут проводить, но с соблюдением всех эпидемиологических требований. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Постановлением четко регламентировано проведение таких мероприятий. Чтобы провести такое мероприятие, необходимо провакцинировать сотрудников, которые это организуют. Второе – у нас необходимо обязательное согласование проведения этих матчей с количеством зрителей с республиканским штабом по предотвращению коронавирусной инфекции и Роспотребнадзором РФ», – отметила спикер.

Лейла Фазлеева подчеркнула, что наличие QR-кода обязательно. По ее словам, все заинтересованы, чтобы матчи проходили с поддержкой команд. Так, в Татарстане на сегодня установлен норматив в 30% заполняемости, как утвердил федеральный Роспотребнадзор.