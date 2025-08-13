В некоторых регионах России новостройки дороже «вторички» на 80%

В России новостройки дороже вторичного жилья в среднем на 60%. Так, средняя стоимость 1 кв. м в новых домах составляет 205 тыс. рублей, а «квадрат» на «вторичке» стоит 128 тыс. рублей, пишут «Известия».

При этом в ряде регионов разрыв цен еще больше. Так, в Центральной России новостройки дороже вторичного жилья на 80%. Там стоимость 1 «квадрата» составляет 294 тыс. и 164 тыс. рублей соответственно. На северо-западе страны новое жилье дороже «старого» на 57%, а на Северном Кавказе – на 12%. Причем в последнем регионе зафиксирован самый маленький разрыв в стоимости.

В ЦБ не раз отмечали, что из-за высокой разницы в стоимости квартир россияне рискуют не выплатить ипотеку за объект в новостройке. Как следствие, придется продавать новую квартиру, но уже как «вторичку», то есть значительно дешевле стоимости покупки. Причем покупатель несет не только финансовые потери, но еще и рискует остаться должен банку, добавили в Центробанке.

Напомним, что «первичка» начала активно дорожать с 2020 года, когда в РФ запустили массовую льготную ипотеку под 7%. Тогда разрыв в ценах составлял 10%. Однако запуск льготной ипотеки, как отметила директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, искусственно стимулировал спрос. В итоге через три года новостройки были дороже «вторички» уже на 40%.

Сейчас основным двигателем рынка стала семейная ипотека. Однако, со слов Щурихиной, из-за роста цен все меньше россиян может позволить себе купить квартиру в новостройке.