Татарстан попал в топ-5 регионов по спросу на ипотеку

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов России по спросу на ипотеку. На республику приходится 5% от всех ипотечных заявок, пишет «Газета.Ru».

Первое место в этом топе заняла Москва (10% всех ипотечных заявок). Далее идут Краснодарский край (6%), Санкт-Петербург (5%) и Московская область (5%).

Отмечается, что, по данным Роскадастра, в июле текущего года в ЕГРН зарегистрировали 420 тыс. сделок с недвижимостью. Это на 17% больше, чем в июне 2025-го.

По словам руководителя департамента аналитики и данных М2 Дмитрия Смирнова, увеличение количества сделок связано с тем, что в июле 23 рабочих дня, а в июне – 19. Вторая причина роста спроса - снижение Центробанком ключевой ставки до 18%, что в итоге стимулировало рынок жилья.

Аналитики подчеркивают, что спрос на ипотеку остается стабильным. В июле 2025 года в банки направили столько же заявок на ипотеку, сколько и в июне. При сравнении с тем же периодом 2024-го объем заявок тоже почти не изменился.

Что касается льготных ипотек, то, по оценкам экспертов, в июле представили около 50 тыс. займов почти на 290 млрд рублей. Это на 16% больше (по количеству займов – прим. Т-и), чем в июне 2025-го.

«В большей степени такой результат связан с сезонностью. Наиболее популярной госпрограммой по-прежнему остается семейная ипотека — в прошлом месяце на нее пришлось 88% выдач», – прокомментировали аналитики.