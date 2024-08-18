Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В воскресенье 18 августа в некоторых районах Татарстана пройдет гроза. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Татарстанцам обещают облачную погоду с прояснениями, днем возможен небольшой, местами умеренный дождь. Будет дуть западный ветер, его скорость достигнет 11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

Столбик термометра будет показывать от +19 до +24 градусов.