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Общество 18 августа 2024 06:24

В некоторых районах Татарстана пройдет гроза

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В некоторых районах Татарстана пройдет гроза
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В воскресенье 18 августа в некоторых районах Татарстана пройдет гроза. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Татарстанцам обещают облачную погоду с прояснениями, днем возможен небольшой, местами умеренный дождь. Будет дуть западный ветер, его скорость достигнет 11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

Столбик термометра будет показывать от +19 до +24 градусов.

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#прогноз погоды #гроза
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