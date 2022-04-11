В некоторых районах Крыма введен высокий уровень террористической опасности, а именно в городски округах Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Керчь, Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

Введение режима связано с проведением спецоперации по защите Донбасса и возможными провокациями пособников киевского режима, написал Аксенов.

«Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами», – сказано в сообщении.

Режим введен с 20.00 11 апреля и будет действовать 15 суток – до 26 апреля. Отмечается, что в этот период будут приняты дополнительные меры, призванные обеспечить безопасность граждан и государства.

Аксенов добавил, что в повседневной жизни граждан ограничений не будет, и попросил крымчан проявлять бдительность.

«В случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов сразу сообщайте об этом в правоохранительные органы», – сказал руководитель республики.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее сообщалось, что Курская область введет желтый уровень террористической опасности с 11 апреля.