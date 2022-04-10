Курская область введет желтый уровень террористической опасности с 11 апреля

В Курской области с 11 апреля начнет действовать желтый уровень террористической опасности из-за вероятных провокаций украинских националистов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале», — подчеркнул он.

По словам Старовойта, данный уровень означает высокую степень опасности.

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на губернатора сообщал, что в субботу погранпост в Курской области подвергся минометному обстрелу со стороны Украины.

24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, главная задача российских военных — защита мирного населения от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.