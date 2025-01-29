news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 29 января 2025 19:29

В Нефтеюганске школьники спасли собаку от холода

В Нефтеюганске школьники помогли собаке отогреться. Животное замерзало на территории 14-й школы и не могла сама даже встать на лапы.

Сначала ребята окружили бедное животное и кричали «Вставай!». Девочки даже плакали, жалея собаку. В итоге один из первоклассников снял куртку, а девочки стали греть лапы «четвероного друга», пишет Ugra-news.

После несколько попыток «реанимировать» собачку животное встало на лапы. Одна из девочек решила забрать ее к себе домой.

По словам местных жителей, за последние годы волонтеры и зоозащитники помогли уменьшить количество бездомных животных. Сейчас таких бесхозных – единицы. Как заверили горожане, отловом занимаются в кратчайшие сроки после подачи заявки (в Нефтеюганске они принимаются по телефону: +7 (3463) 31-01-18).

Ранее сообщалось, что на отлов бездомных животных в Татарстане потратят 59 млн рублей.

#спасение животных #школьники
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

28 января 2025
Участник программы «Время героев» Александр Тихонов назначен замполпреда в ПФО

Участник программы «Время героев» Александр Тихонов назначен замполпреда в ПФО

28 января 2025