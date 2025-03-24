В Неделю детской книги казанская художница прочтет свои новые сказки

В четверг, 27 марта, в Республиканской детской библиотеке имени Туфана Миннуллина состоится презентация книги «Ладушкины сказки» в рамках Недели детской книги. Гостей ждет встреча с ее автором – писательницей, поэтессой и художницей Ладой Аюдаг, а также знакомство с юными иллюстраторами, чьи работы украсили издание, вышедшее в казанском издательстве «Заман».

«Презентация попала в хороший книжный праздник – Неделю детской книги в Республиканской детской библиотеке. Более 50 детей из России и СНГ приняли участие в оформлении «Ладушкиных сказок». Некоторыми иллюстрациями стали мои картины. Никогда не знаю, что получится в начале – картина или сказка. Иногда они рождаются вместе», – прокомментировала «Татар-информу» выход книги Лада Аюдаг.

На мероприятии состоится награждение победителей конкурса рисунков, вручение дипломов педагогам, представление оригинальных иллюстраций юных художников.

Свой вклад в создание книги внесли и профессиональные художники. Иллюстрации, созданные еще в 2006 году, оставила после себя Елена Шмелева. Татьяна Пашагина, ныне проживающая на Кипре, представила работу «Ангел», а портрет автора для обложки нарисовала член Союза дизайнеров России Ирина Краснова-Волгина.

Завершится встреча чтением одной из сказок в исполнении автора. Начало – в 15 часов.