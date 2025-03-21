Казань примет Всероссийскую неделю детской книги

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

С 24 по 29 марта в столице Татарстана, в Республиканской детской библиотеке имени Роберта Миннуллина, состоится Всероссийская неделя детской книги. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

На этот раз неделя детской книги, носящее название «История с продолжением», окажется посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приурочена к Году защитника Отечества, объявленному в РФ.

В рамках Недели детской книги в Республиканской детской библиотекой подготовлена обширная культурная программа, включающая творческие встречи с известными детскими писателями и поэтами, мастер-классы и познавательные диалоги для юных читателей, викторины и показы фильмов.

Особое внимание планируется уделить живым встречам детей с авторами предназначенных для них произведений. Писатели поделятся секретами создания литературных текстов, проведут творческие чтения и ответят на вопросы юных читателей.

Организация подобных событий соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Всероссийская неделя детской книги – крупнейшее мероприятие по продвижению детской книги и старейшая отечественная просветительская акция. Для Татарстана она имеет особое значение, так как Республиканская детская библиотека уже принимала это мероприятие 26 марта 1946 года. В своем нынешнем виде Неделя детской книги проводится с 1943 года (в одноразовом формате акция проводилась в 1929 году, а сама идея впервые была воплощена в жизнь в Соединенных Штатах в 1919 году).