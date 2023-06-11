В небе над Лаишево парашютисты развернули флаги России, Татарстана и Лаишевского района

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Парашютисты, самолет с которыми взлетел с аэродрома «Куркачи» Высокогорского района Татарстана, устроили для жителей Лаишевского района республики сюрприз на Сабантуе. В небе над городом Лаишево они развернули государственные флаги России, Татарстана и Лаишевского района.

«Выступление парашютистов стало ежегодно традицией на лаишевском Сабантуе. Зрители их очень любят, с удовольствием смотрят. Мы приглашаем их из года в год», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета.

На майдане праздника плуга гостей встречали красочно оформленные подворья. Так, на кряшенском подворье рассказали о национальных блюдах, которые готовили в старину, и исполнили песню. На чувашском подворье посетителям поведали о традиционных сладостях для детей.

Предприниматели и самозанятые также выставили свою продукцию на Сабантуе.

В этот день жители и гости Лаишева могли попробовать себя в национальных и спортивных играх: бое мешками, волейболе, перетягивании каната и палки, ловле рыбы, поднятии гири и многом другом.

Глава муниципального образования Ильдус Зарипов поздравил лаишевцев с праздником плуга.

«Сабантуй демонстрирует богатейшую культуру и гостеприимство нашего многонационального района. Праздник знаменует собой окончание весенних полевых работ. В Лаишевском районе они все успешно завершены, — отметил руководитель района. — Гордостью нашего района по праву считаются работники и ветераны всех направлений отрасли сельского труда. Это люди, от которых зависит продовольственное благополучие и успешное экономическое развитие. Их самоотверженный труд закладывает основы нового урожая, благополучия и процветания нашего района и республики. Искренне благодарю всех за огромный труд и неустанную заботу о своей земле. Пусть предстоящие праздничные дни наполнят ваши дома счастьем и семейным благополучием!».

Украшением Сабантуя стали конные скачки. Кирбинское сельское поселение заняло все три призовых позиции.

Первое место досталось Алмазу Вафину, на втором — Алсу Миндубаева, на третьем — Вероника Селякина.

Посоревноваться в зрелищности со скачками могли и захватывающие поединки борцов на поясах. Абсолютным батыром лаишевского Сабантуя вновь стал Муса Галлямов — шестикратный чемпион турнира по национальной борьбе корэш имени Данила Галеева, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион России, пятикратный чемпион турнира имени Мусы Джалиля.

«141 раз становился чемпионом на Сабантуях различного уровня, в том числе пять раз на федеральном Сабантуе», — рассказали в администрации Лаишевского района о нынешнем абсолютном батыре.

Муса — директор Лаишевского спортивно-оздоровительного комплекса «Кама». У него четыре дочки, он ответственный семьянин. Самой старшей, Адиле, — 11 лет, 8 лет — Амире, 5 — Ясмине и один год — Эмилии. Они тоже растут спортивными девочками, занимаются художественной гимнастикой.

С майдана Галлямов уехал на новом автомобиле «Нива» — специальный приз подготовил президент компании DoorHan Александр Ханин. Вручил победителю ключи от машины глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Во многих городах и районах Татарстана в эти выходные отмечают Сабантуй. К жителям и гостям республики с поздравлениями обратился Раис РТ Рустам Минниханов, отметив, что татарский национальный праздник объединяет людей разных национальностей и помогает в сохранении традиций.