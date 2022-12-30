В небе над Иннополисом дронами поторопили уход 2022-го года – видео

В соцсетях и телеграм-каналах распространили видеоролик, на котором в небе над Иннополисом с помощью светящихся дронов создается надпись « 2022 уходи».

Дроны поднимаются в небо над зданием технопарка им.Попова.

Напомним, в этом году Иннополис, самый молодой город в России, отметил 10 лет со дня основания. Подробнее о жизни горожан и о том, какие проекты разрабатываются в современном технополисе можно узнать в материале «Татар-информа».