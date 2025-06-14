«В небе – целый рой»: за что офицер с позывным Третий получил медаль Нестерова

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий из Набережных Челнов не привык рассказывать о наградах. Говорит: «Это – не подвиг. Это – моя работа». Но за этой сдержанной фразой – будни, где на карту поставлены не просто техника и приказ, а жизни товарищей, судьба всего подразделения.

Весной этого года офицер с позывным Третий был награжден медалью Нестерова – одной из самых значимых авиационных наград России. За выслугу, за верность делу, за мужество – и за конкретный бой, о котором в его семье вспоминают не без дрожи.

Той ночью на их точку был совершен массированный налет вражеских беспилотников. С трех направлений, одновременно. В небе – целый рой. Летательные аппараты били один за другим, волна за волной. Взрывы следовали через каждые несколько секунд, земля дрожала, техника стояла на открытом участке – и каждый знал: терять нельзя. Ни людей, ни машины.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Третий вспоминает: «С первым хлопком расчет занял свои позиции. Никто не стоял, не смотрел – каждый делал свое. Все было по уставу. Только благодаря этому никто не пострадал. Мы вывели всю технику – без потерь».

Налет длился почти полчаса. Беспилотники падали буквально рядом. Некоторые не долетали, некоторые сбивались, но ночью ориентироваться приходилось не по глазу, а по звуку. В условиях, когда любая заминка могла стоить жизни, Третий руководил действиями подчиненных и сам лично участвовал в эвакуации.

Решение, которое он принял тогда, – вывести технику, несмотря на команду «Укрытие!» – требовало не просто мужества. Оно требовало холодного расчета, знания обстановки и личной ответственности. В итоге подразделение сохранило боеспособность. Потеряли только один самолет – тот самый, первый, с которого для бойца все начиналось.

Жена Наталья говорит: «Он был к нему очень привязан. Это был его первый самолет, на котором он учился. Он знал его до винтика, мог наощупь разобрать. Когда он сгорел, это было очень тяжело».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ту атаку он пережил, спас своих и сохранил машины. Остался на боевом посту. А награду получил спустя несколько месяцев – за стойкость, хладнокровие и командирскую четкость.

Сегодня именно ради своих Третий остается на передовой. Считает, что каждый имеет право жить спокойно: смеяться, влюбляться, растить детей. Все это – возможно, пока на боевом посту такие, как он.

У Третьего – семья, которую он бережет всем сердцем. Жена Наталья – его опора и поддержка. Вместе они с семнадцати лет. Он – еe загаданное желание, ставшее судьбой.

«У меня был день рождения, – вспоминает Наталья. – Первый раз в жизни торт со свечками. И я загадала: пусть появится в жизни хороший человек. Через две недели мы познакомились. Так все и началось».

Прошло уже более двадцати лет, а он все так же рядом, даже если физически далеко. Когда в зоне СВО не оказалось даже открытки, он отправил поздравление на обратной стороне почтового извещения. Простая бумажка, сжато написанные строчки, но за ними – вся глубина чувств.

«Напомнил, что люблю. Что помню. Что рядом», – рассказывает он.

Для Натальи это письмо стало самым дорогим: «Очень трогательно. Оно воодушевляет. В трудные дни – перечитываю», – поделилась она.

Было непросто, особенно в первые месяцы. Наталья – одна с четырьмя детьми, в незнакомом месте – они тогда жили в военном городке. Потом приняли решение вернуться в Набережные Челны, на малую родину. Дети помогли удержаться на плаву.

«Когда все началось, он несколько дней не выходил на связь. Было страшно, конечно. Но я держалась ради сыновей», – говорит она.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

А сыновья гордятся отцом. Гордею – 15, Тимофею – 13, Елисею – 5, Савелию – почти два года. Старшие – помощники, младшие – копии папы, в словах и играх.

Гордей говорит уверенно: «Мой папа – герой. Он не испугался и поехал защищать Родину, зная, что может там случиться. А мы стараемся помогать маме – во всем».

Тимофей подхватывает: «Он решительный, целеустремленный. Всегда действует. И у нас – лучшие родители».

А пятилетний Елисей будто со страниц комикса произносит: «Мой папа – супергерой! Он может летать, как птица! Никого не боится! Слабых защищает, злых побеждает!».

Офицер уже не впервые получает государственную награду. В прошлом году его мужество и профессионализм были отмечены медалью «За воинскую доблесть» II степени. Сегодня к ней добавилась медаль Нестерова – награда за отвагу, небо и верность долгу.

И в каждой – отпечаток его характера. Точного, решительного, надежного – того самого Третьего, о котором жена говорит: «Он всегда приходит на помощь. Всегда сдерживает слово. Всегда рядом. Даже на расстоянии».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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