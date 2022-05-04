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Политика
4 мая 2022  18:02

В НАТО заявили, что договоренность с Россией не помешает альянсу двигаться на восток

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Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не помешает альянсу расширяться на восток Европы. Об этом заявил руководитель Военного комитета организации Роберт Бауэр, сообщает РИА Новости.

«На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий», — подчеркнул представитель НАТО.

Бауэр также отметил, что военные силы в Европе наращиваются исключительно в целях укрепления НАТО.

В акте 1997 года содержится пункт о том, что РФ и Североатлантический альянс не расценивают друг друга как противников и не размещают военные силы у границ друг друга. 

В конце прошлого года МИД РФ обнародовал проект договора с США и их союзниками о гарантиях безопасности, где российская сторона настаивала на возвращении контингентов и инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года. Предложения властей России были расценены руководством альянса и входящих в него стран как неприемлемые.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

#спецоперация на Украине #НАТО
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