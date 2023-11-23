В Североатлантическом альянсе призывают создать «военный шенген», который позволял бы военным силам организации свободно передвигаться по территории Евросоюза. Об этом пишет Reuters.

Начальник Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфранк посетовал на то, что слишком большая бюрократическая волокита препятствует передвижению войск по территории стран союза. По его мнению, НАТО должен уметь быстро перебрасывать войска со своих баз в нужное место на восточном фланге.

«Зольфранк сказал, что хотел бы видеть "военный шенген", зону свободного военного прохода, сродни политической шенгенской зоне, которая позволяет свободно передвигаться по большей части ЕС», – говорится в статье.

Ранее, комментируя слова чешского Президента Петра Павела, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что не Россия угрожает Европе, а Европа угрожает России, так как контролируется Соединенными Штатами и состоит в НАТО.