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Власти Чехии в последние года позволяют себе много истеричных заявлений в сторону России, и это их не красит. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова чешского лидера Петра Павела, утверждавшего, что Россия – главный враг и европейским странам нужно готовиться к конфликту высокой военной интенсивности. Видео опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

«Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти», – сказал представитель Кремля, резюмирую, что это «скорее, их беда, а не наша».

Он отметил, что именно НАТО приближается к границам России, на что нашей стране приходится реагировать.

«Россия не представляет угрозу для Европы, Европа представляет угрозу для России, – подчеркнул Песков. – Именно они [страны ЕС] участвуют в НАТО, который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам. Вот это факт, который нельзя оспаривать. Именно это представляет для нас угрозу, именно это заставляет нас делать то, что делаем мы сейчас».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.