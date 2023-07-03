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Политика 3 июля 2023 18:50

В НАТО признали, что реализация оборонных планов у границ РФ займет много лет

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Реализация новых оборонных планов НАТО по усилению военного присутствия альянса у границ России на случай конфронтации, подписание которых ожидается на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, займет много лет. Об этом заявил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

«Российские вооруженные силы <...> восстановятся в ближайшие годы. Мы будем продолжать рассматривать Россию как серьезную угрозу... Это может дать нам время, потому что формирование сил высокой готовности, необходимых для полной реализации новых оборонных планов, потребует значительное количество лет», — цитирует его РИА Новости.

Бауэр также отметил, что НАТО признает, что контрнаступление на Украине продвигается «предсказуемо» медленно, так как на Украине значительное количество российских военных и большое количество оборонительных препятствий.

Вооруженные силы Украины 5 июня предприняли попытки контрнаступления сразу по семи направлениям, но понесли большие потери и не добились успеха ни на одном из них. 21 июня Президент России Владимир Путин заявил о том, что такими темпами киевский режим может скоро потерять всю свою армию.

#НАТО #политика
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